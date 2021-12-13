مصدر مقرب من عبد الحليم علي يكشف سبب رحيله من المصري

رحل عبد الحليم علي مدير الكرة بالمصري من صفوف الفريق عقب مواجهة مصر للمقاصة فما هو السبب؟

وقال مصدر مقرب من عبد الحليم علي لـFilGoal.com: "سبب توتر علاقة عبد الحليم علي ومجلس المصري هو تواصل محافظ بورسعيد معه ومع معين الشعباني وجلوسه معهما للترحيب بهما والتأكيد على دعم المحافظة لهما".

"خلال الجلسة تم التطرق للأمور الخاصة بعقود اللاعبين والمستحقات، وتم صرف 25% من عقود اللاعبين خلال تلك الجلسة".

"هذا كان سبب الإقالة من قبل مجلس المصري، لأن تلك الجلسة أغضبتهم".

وفاز المصري على منافسه مصر للمقاصة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري في ملعب برج العرب.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري لـ10 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بالتساوي مع البنك الأهلي لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق البورسعيدي.