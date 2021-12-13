الشبعاني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 21:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

شكر معين الشعباني مدرب المصري لاعبي الفريق على الأداء الذين قدموه أمام مصر للمقاصة، كما شدد على سعادته بوجوده داخل الفريق.

وفاز المصري على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج، العرب.

وقال الشعباني في تصريحات عبر أون تايم سبورت عقب المباراة: "مبروك للنادي المصري حصولنا على ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة في الترتيب".

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واستمر "كنا نحتاج إلى هذا الفوز وأشكر اللاعبين الذين قدموا أداء جيد، ولكن كان هناك بعض الاستسهال لإنه من المفترض ألا نقبل هدفين في نهاية المباراة وبكن بإذن الله لن يتكرر ذلك الأمر".

وتابع "دائما ما نعمل لتحسين أداء الفريق واللاعبين ونأخذ كل مباراة على حدى، نحذر إليها ونحاول الفوز والفوز بالمباريات يضعك في مكانة جيدة بكل تأكيد".

وشدد "المصري فريق عريق وله قاعدة جماهيرية كبيرة، نحاول تحسين الأداء للوجود في المربع الذهبي وإن شاء الله نرتقي أكثر بأداء المصري".

وأضاف "جلستي مع الإدارة كانت من أجل مناقشة احتياجات الفريق واللاعبين ومناقشة مستحقات ومكافآت اللاعبين، هم منتظمين في المعسكر منذ مدة ويلعبون باجتهاد لذلك كانت الجلسة من أجل تبادل الأفكار ونشكر مجلس الإدارة الذي تفهم الأمر وسيحاول توفير الأموال اللازمة للاعبين والجهاز الفني،".

وواصل "أشكر المحافظ الذي يحاول أيضا تدعيم الفريق، نرى جميع الأطراف تعمل معا من أجل تحقيق مصلحة المصري".

وأردف "هناك حب متبادل بيني وبين جماهير المصري، ولكن ذلك الحب يأتي بسبب العمل، لأنني حاول أن أعمل واجتهد من أجل الفريق وعندما تتعب يجب أن تجد النتيجة، أنا مرتاح في المصري وأتمنى أن تستمر تلك الراحة".

وتحدث الشعباني عن مباراة مصر وتونس في كأس العرب 2021 قائلا: "من الصعب توقع نتيجة مباراة دربي، وخاصة دربي مغاربي بين مصر وتونس، الفريقين في نسق تصاعدي ولا تستطيع توقع الفائز، ولكن أتمنى أن نرى مباراة كبيرة تشرف الكرة العربية وشمال إفريقيا والكرة التونسية والمصرية".

فوز المصري رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينا توقف رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الخامسة في المركز الـ 15.

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