انتهت دوري السلة - الزمالك (65)-(78) الاتحاد.. خسارة حامل اللقب مجددا

يستضيف الزمالك فريق الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري سوبر السلة للمحترفين.

وكان الزمالك قد خسر في الجولة الأولى أمام الجزيرة، بينما تعرض الاتحاد لهزيمة مفاجئة أمام الاتصالات.

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نهاية المباراة

78-65 وثواني على النهاية

78-63 للاتحاد

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

63-49 للاتحاد السكندري

57-40 للاتحاد ومتبقي 3 دقائق

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

42-30 للاتحاد

40-30 الاتحاد يوسع الفارق إلى 10 نقاط

31-25 للاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

21-20 للاتحاد

19-18 للاتحاد ومتبقي دقيقة واحدة

12-12 التعادل الأول

الفترة الأولى

انطلاق المباراة