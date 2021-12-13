مباشر في الدوري - المصري (3) - (0) مصر للمقاصة.. جووول أموووتو
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 17:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدوري المصري، والمؤجلة من الجولة السادسة، بين المصري ومصر للمقاصة.
طالع تشكيل الفريقين وتابع لحظة بلحظة من هنا
ق.75 جوووووول أوستن أموتو يسجل الهدف الثالث للنادي المصري بتسديدة مميزة
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد.
ق45: جوووووووول أحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للمصري.
ق43: تسديدة قوية للغاية من جوزيف مرت بجوار مرمى المصري.
ق25 أووووه عمرو موسى يهدر ركلة جزاء للمصري حصل عليها أوستن أموتو.
ق19 جووول حسين رجب يسجل الأول للمصري برأسية.
ق2: يا رباااه بداية نارية من المصري والعارضة تحرم أوستن أموتو من هدف مبكر.
انطلاق المباراة.
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