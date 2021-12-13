مباشر قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - من يواجه ليستر سيتي؟

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وجرت قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تلتها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، وستبدأ قرعة ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

لكن بعد حدوث خطأ أثناء قرعة الأبطال، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إعادتها الساعة 4 عصرا.

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بعد قليل تنطلق قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي والتي يلعب فيها وصفاء مجموعات دوري المؤتمر ضد ثوالث مجموعات الدوري الأوروبي.

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات دوري المؤتمر: مكابي وبارتيزان وبودو/جليمت وراندرز وسلافيا براج وباوك وكاراباج و(توتنام أو فيتيسه)

الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي: سبارتا براج وأيندهوفن وليستر سيتي وفينيرباهتشة ومارسيليا وميتلاند وسيلتيك ورابيد فيينا

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات دوري المؤتمر ستستضيف إياب الملحق في أرضها، ولا يمكن اصطدام فريق بآخر من نفس بلده في القرعة.

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من دوري المؤتمر الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

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نتيجة قرعة ملحق الدوري الأوروبي:

دورتموند ضد رينجرز

لايبزيج ضد ريال سوسييداد

برشلونة ضد نابولي

أتالانتا ضد أولمبياكوس

بورتو ضد لاتسيو

شيريف ضد براجا

زينيت سان بطرسبرج ضد ريال بيتيس

إشبيلية ضد دينامو زغرب

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

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نتيجة قرعة ثمن نهائي الأبطال:

إنتر ميلان ضد أياكس

أتليتكو مدريد ضد بايرن ميونخ

سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس

سالزبورج ضد ليفربول

فياريال ضد مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

بنفيكا ضد ريال مدريد

تشيلسي ضد ليل

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- بداية من الموسم الحالي في بطولات أوروبا للأندية لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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