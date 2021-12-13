مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية محتملة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تليها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، ثم ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

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نتيجة قرعة ثمن نهائي الأبطال:

ضد أياكس

ضد بايرن ميونخ

ضد يوفنتوس

ضد ليفربول

ضد مانشستر سيتي

ضد مانشستر يونايتد

ضد ريال مدريد

ضد ليل

الأندية التي تصدرت مجموعاتها هي: أياكس وبايرن ميونخ ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وليل

الأندية الوصيفة: باريس سان جيرمان وسبورتينج لشبونة وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي وفياريال وبنفيكا وسالزبورج

- تشترط القرعة وقوع كل فريق متصدر لمجموعته ضد آخر وصيف. ولا يجوز مواجهة فريق لآخر من نفس دولته. وتجري مباريات إياب دور الـ16 على ملاعب الأندية التي تصدرت مجموعاتها.

- بداية من الموسم الحالي لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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