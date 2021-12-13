مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية محتملة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تليها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، ثم ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

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نتيجة قرعة ثمن نهائي الأبطال:

ضد أياكس

ضد بايرن ميونخ

ضد يوفنتوس

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ضد مانشستر سيتي

ضد مانشستر يونايتد

ضد ريال مدريد

ضد ليل

الأندية التي تصدرت مجموعاتها هي: أياكس وبايرن ميونخ ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وليل

الأندية الوصيفة: باريس سان جيرمان وسبورتينج لشبونة وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي وفياريال وبنفيكا وسالزبورج

- تشترط القرعة وقوع كل فريق متصدر لمجموعته ضد آخر وصيف. ولا يجوز مواجهة فريق لآخر من نفس دولته. وتجري مباريات إياب دور الـ16 على ملاعب الأندية التي تصدرت مجموعاتها.

- بداية من الموسم الحالي لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.