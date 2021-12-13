مباشر قرعة بطولات أوروبا للأندية - من يواجه برشلونة في الدوري الأوروبي؟

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تليها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، ثم ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

---

أخبار متعلقة
كأس العرب - طرح دفعة أخيرة من تذاكر لقاء مصر وتونس رئيس قطاع الناشئين السابق في الزمالك: اضطررت للتوقيع على خطاب الاستغناء عن حسين فيصل بعد مرور 16 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي صحفي إسباني: أجويرو سيعلن اعتزاله يوم الأربعاء

بعد قليل تنطلق قرعة ملحق الدوري الأوروبي والتي يلعب فيها وصفاء مجموعات الدوري الأوروبي ضد ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي: رينجرز وريال سوسييداد ونابولي وأولمبياكوس ولاتسيو وبراجا وريال بيتيس ودينامو زغرب

الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال: لايبزيج وبورتو ودورتموند وشيريف وبرشلونة وأتالانتا وإشبيلية وزينيت سان بطرسبرج

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي ستستضيف إياب الملحق في أرضها، ولا يمكن اصطدام فريق بآخر من نفس بلده في القرعة.

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

---

نتيجة قرعة ثمن نهائي الأبطال:

إنتر ميلان ضد أياكس

أتليتكو مدريد ضد بايرن ميونخ

سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس

سالزبورج ضد ليفربول

فياريال ضد مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

بنفيكا ضد ريال مدريد

تشيلسي ضد ليل

---

- بداية من الموسم الحالي في بطولات أوروبا للأندية لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة لابورتا عقب خروج برشلونة من مجموعات دوري الأبطال: بذلنا ما بوسعنا بعد إقصاء برشلونة.. مدرب بنفيكا: شكرا ناجلزمان ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال بعد نهاية مرحلة المجموعات
أخر الأخبار
تياجو يهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في نوفمبر 14 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي: طالبنا بالمساواة في التذاكر لأن الجالية المصرية بقطر 10 أضعاف التوانسة ساعة | كأس العرب 2021
الأهلي عن أزمة كأس العالم: كاف لا يرد ومجاهد يكرر ما فعله.. لا أحد يمكنه المساس بلقاء تشيلسي ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر قرعة بطولات أوروبا للأندية - من يواجه برشلونة في الدوري الأوروبي؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - طرح دفعة أخيرة من تذاكر لقاء مصر وتونس 2 ساعة | كأس العرب 2021
بعد مرور 16 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
صحفي إسباني: أجويرو سيعلن اعتزاله يوم الأربعاء 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة