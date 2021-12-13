مباشر قرعة بطولات أوروبا للأندية - من يواجه برشلونة في الدوري الأوروبي؟

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تليها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، ثم ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

---

بعد قليل تنطلق قرعة ملحق الدوري الأوروبي والتي يلعب فيها وصفاء مجموعات الدوري الأوروبي ضد ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي: رينجرز وريال سوسييداد ونابولي وأولمبياكوس ولاتسيو وبراجا وريال بيتيس ودينامو زغرب

الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال: لايبزيج وبورتو ودورتموند وشيريف وبرشلونة وأتالانتا وإشبيلية وزينيت سان بطرسبرج

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي ستستضيف إياب الملحق في أرضها، ولا يمكن اصطدام فريق بآخر من نفس بلده في القرعة.

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

---

نتيجة قرعة ثمن نهائي الأبطال:

إنتر ميلان ضد أياكس

أتليتكو مدريد ضد بايرن ميونخ

سبورتينج لشبونة ضد يوفنتوس

سالزبورج ضد ليفربول

فياريال ضد مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

بنفيكا ضد ريال مدريد

تشيلسي ضد ليل

---

- بداية من الموسم الحالي في بطولات أوروبا للأندية لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.