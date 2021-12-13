استراحة قرعة بطولات أوروبا للأندية - ليستر سيتي أمام راندرز في دوري المؤتمر

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وجرت قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تلتها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، ثم قرعة ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

لكن بعد حدوث خطأ أثناء قرعة الأبطال، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إعادتها الساعة 4 عصرا.

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الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة تنطلق القرعة المعادة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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نتيجة قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي:

أيندهوفن ضد مكابي

سبارتا براج ضد بارتيزان

سيلتيك ضد بودو/جليمت

ليستر سيتي ضد راندرز

فينيرباهتشة ضد سلافيا براج

ميتلاند ضد باوك

مارسيليا ضد كاراباج

رابيد فيينا ضد توتنام أو فيتيسه

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من دوري المؤتمر الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

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نتيجة قرعة ملحق الدوري الأوروبي:

دورتموند ضد رينجرز

لايبزيج ضد ريال سوسييداد

برشلونة ضد نابولي

أتالانتا ضد أولمبياكوس

بورتو ضد لاتسيو

شيريف ضد براجا

زينيت سان بطرسبرج ضد ريال بيتيس

إشبيلية ضد دينامو زغرب

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

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- بداية من الموسم الحالي في بطولات أوروبا للأندية لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.