مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. إنقاذ رائع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

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د37 أوبلاك ينقذ شبه إنفراد من فينيسيوس

د35 كورتوا ينقذ خطأ من جريزمان بشكل رائع

د25 تسديدة من ميليتاو فوق مرمى أوبلاك

د16. جوووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيما بتسديدة على هوائية رائعة

د10 رأسية من ميليتاو بجانب المرمى

د4. تسديدة بعيدة من كونيا لاعب أتليتكو مدريد

بداية المباراة

تبدأ المباراة بعد قليل