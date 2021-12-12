صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 21:25

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

صلاح ليفربول

حافظ محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 21-22.

وسجل صلاح هدفه الـ14 في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.

واستمر جيمي فاردي في المركز الثاني وجاء ديوجو جوتا ثالثا.

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نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

ديوجو جوتا - ليفربول - 8 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 7 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 7 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 7 أهداف

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 7 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 7 أهداف

نيل موباي - برايتون - 6 أهداف

كونور جالاجر - كريستال بالاس - 6 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 6 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف

كالوم ويلسون - نيوكاسل - 6 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 5 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 5 أهداف

جوشوا كينج - واتفورد - 5 أهداف

ماكسويل كورنيه - بيرنلي - 5 أهداف

إسماعيلا سار - واتفورد - 5 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 5 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 5 أهداف

يوري تليمانس - ليستر سيتي - 5 أهداف

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