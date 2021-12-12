صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 21:25
كتب : FilGoal
حافظ محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 21-22.
محمد صلاح
النادي : طرابزون سبور
وسجل صلاح هدفه الـ14 في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.
واستمر جيمي فاردي في المركز الثاني وجاء ديوجو جوتا ثالثا.
نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح - ليفربول - 14 هدفا
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف
ديوجو جوتا - ليفربول - 8 أهداف
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 7 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 7 أهداف
ساديو ماني - ليفربول - 7 أهداف
بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 7 أهداف
إيمانويل دينيس - واتفورد - 7 أهداف
نيل موباي - برايتون - 6 أهداف
كونور جالاجر - كريستال بالاس - 6 أهداف
سون هيونج مين - توتنام - 6 أهداف
مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف
كالوم ويلسون - نيوكاسل - 6 أهداف
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 5 أهداف
ميسون ماونت - تشيلسي - 5 أهداف
جوشوا كينج - واتفورد - 5 أهداف
ماكسويل كورنيه - بيرنلي - 5 أهداف
إسماعيلا سار - واتفورد - 5 أهداف
تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 5 أهداف
إيميل سميث رو - أرسنال - 5 أهداف
يوري تليمانس - ليستر سيتي - 5 أهداف