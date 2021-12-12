مباشر في إسبانيا - أوساسونا (1) - (2) برشلونة... جوووووول ثاني للضيوف

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

ديفيد جارسيا أوساسونا برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.

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ق49: جوووووووووول ثاني لبرشلنة عن طريق عبد الصمد الزلزولي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: رأسية من أومتيتي ينقذها حارس أوساسونا، الحكم يحتسب تسلل

ق36: عبد الصمد الزلزولي أفضل لاعبي الشوط الأول في برشلونة

ق25: تسديدة من ديمبيلي بجوار القائم

ق14: جووووووووووول التعادل لأوساسونا عن طريق ديفيد جارسيا

ق12: جوووووووول أول لبرشلونة عن طريق نيكو

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
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