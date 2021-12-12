طارق يحيى: أردت محمد صلاح في المقاصة عندما كان ظهير المقاولون

كشف طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق عن رغبته في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول إلى صفوف مصر للمقاصة وقت قيادته للفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأوضح يحيى أن محمد صلاح في ذلك التوقيت كان يشارك مع المقاولون العرب في مركز الظهير الأيسر لكن رؤيته الفنية كانت تتوقع أن اللاعب عليه اللعب في مركز أخر.

وقال طارق يحيى عبر القناة الأولى: "عندما كنت مديرا فنيا للمقاصة لعبنا ضد المقاولون العرب مباراة ودية وأُعجبت بأداء محمد صلاح الذي لعب في مركز الظهير الأيسر وقتها".

وتابع "كان يجلس بجواري طارق مصطفى وأبلغته أن ذلك اللاعب سيكون له شأن كبير وعليه أن يلعب في مركز أخر بخلاف الظهير".

وأضاف طارق يحيى "كانت لدي رغبة في ضم محمد صلاح وقتها إلى مصر المقاصة وكنت أريد التحدث لمحمد رضوان المدير الفني للمقاولون العرب أثناء المباراة من أجل ذلك".

واختتم طارق يحيى تصريحاته "المنتخب أكثر منه تدريب هو رؤية فنية في الاختيارات لأنك تضم لاعب جاهز من ناديه".

وكان محمد صلاح قد بدأ مشواره في المقاولون العرب قبل أن ينتقل إلى بازل السويسري ليبدأ رحلة الاحتراف الأوروبية.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما وصل رصيده إلى 14 هدفا.