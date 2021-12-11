الشناوي: عدنا في النتيجة أمام فريق قوي.. بدون دعم الجماهير لن نحقق أي شيء

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - كأس العرب

شكر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر اللاعبني على الروح التي ظهروا بها أمام الأردن والجماهير التي تدعم الفراعنة دائما.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العرب.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك للاعبين على الروح التي ظهروا بها في المباراة، دخلنا إلى أجواء المباراة بشكل متأخر بعد 15 دقيقة".

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وتابع "نجحنا في العودة بعدها ونفذنا تعليمات الجهاز الفني، لعبنا أمام فريق قوي ومنظم ولكننا وصلنا لهدفنا في النهاية".

وواصل "كل اللاعبين على قلب رجل واحد، عيننا على الفوز بالبطولة ولكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة".

واستكمل "أشكر الجماهير على المساندة والدعم، بدونهم لن نحقق أي شيء".

ويلعب المنتخب المصري مع تونس الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

مصر الأردن كأس العرب
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