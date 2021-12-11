انتهت في إنجلترا - نورويتش (0) - (1) مانشستر يونايتد.. رونالدو يعود بالفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب كارو رود ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق78 أوزان كاباك يسدد ودي خيا يتصدى ببراعة

ق75: جوووووووووووووول أول عن طريق رونالدو

ق74: تبديل اضطراري في صفوف مانشستر يونايتد بخروج فيكتور لينديلوف للإصابة ونزول إريك بايلي

ق73: ضربة جزاء لمانشستر يونايتد بعد تدخل قوي على رونالدو

ق67 أول تبديلات رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد بخروج جادون سانشو ونزول ميسون جرينوود

ق57 تيمو بوكي يسدد ولكن ديفيد دي خيا يتصدى ببراعة

ق52 فريد يحاول بتسديدة ولكن تمر بعيدا عن المرمى

بداية الشوط الثاني

ق38 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن كرول يواصل تألقه

ق34 برونو فيرنانديز يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة بجوار القائم

ق32 ديوجو دالوت يسدد ولكن الحارس تيم كرول يتصدى

ق21 خروج جرانت هانلي لاعب نورويتش مصابا ونزول جاكوب سورينسن

ق14 عرضية تصل إلى رونالدو ويسدد ولكن الحارس يبعدها إلى ركنية

ق9 تسديدة من تيمو بوكي تصطدم بدفاع الشياطين الحمر

بداية المباراة