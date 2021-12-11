استراحة في إنجلترا - نورويتش (0) - (0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 19:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وأرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب كارو رود ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق38 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن كرول يواصل تألقه

ق34 برونو فيرنانديز يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة بجوار القائم

ق32 ديوجو دالوت يسدد ولكن الحارس تيم كرول يتصدى

ق21 خروج جرانت هانلي لاعب نورويتش مصابا ونزول جاكوب سورينسن

ق14 عرضية تصل إلى رونالدو ويسدد ولكن الحارس يبعدها إلى ركنية

ق9 تسديدة من تيمو بوكي تصطدم بدفاع الشياطين الحمر

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي
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