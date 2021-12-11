انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3) - (2) ليدز.. أرسنال (3) - (0) ساوثامبتون.. نهاية المباراة

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

احتفال لاكازيت بهدفه في مرمى ساوثامبتون

تايع مباشرة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد ومباراة أرسنال وساوثامبتون في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي X ليدز يونايتد

نهاية المباراة

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شجار عنيف بين لاعبي ليدز وتشيلسي

د92. جووول قاتل جورجينيو

د91 ركلة جزااء لتشيلسي

د82. جوووول التعادل لليدز يونايتد بعد عرضية من روبيرتس ليضعها جيلهاردت في الشباك.

د58. جوووول ثاني لتشيلسي عن طريق جورجينيو من ركلة جزاء

د56. ركلة جزاء لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د44. ركلة حرة مباشرة من ألونسو فوق المرمى

د41 جووول التعادل لتشيلسي عن طريق ميسون ماونت بعد عرضية من ماركو ألونسو

د27 جووول أول لليدز يونايتد عن طريق رافينيا

د26. ركلة جزاء لليدز يونايتد

د20. تسديدة من رافينيا من خطأ وتصدي رائع من ميندي

د5. تسديدة من ريس جيمس بجانب المرمى

بداية المباراة

أرسنال X ساوثامبتون

نهاية المباراة

د62. جوووول ثالث جابرييل

د59. الفار يلغي هدف ثالث لأرسنال عن طريق جابرييل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د27. جوووول ثاني لأرسنال عن طريق أوديجارد بعد عرضية من كيران تيرني

د20. جووول أول أليكساندر لاكازيت يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد تمريرة من بوكايو ساكا

بداية المباراة

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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