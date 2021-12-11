مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أستون فيلا.. طوفان أحمر
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:38
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
---
ق29: ماتيب ينقذ فرصة أكيدة لأستون فيلا من أمام خط المرمى
ق26: مطالبات من جديد بضربة جزاء من لاعبي ليفربول
ق25: كرة كادت أن تغالط مارتينيز بعد عرضية من روبيرتسون ورأسية من دفاع أستون فيلا
ق24: بطاقة صفراء على أولى واتكينس
ق20: بطاقة صفراء على نكامبا
ق19: تسديدة قوية من تشامبرلين فوق العارضة
ق15: كرة عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون ينقذها مارتينيز بصعوبة
ق10: تبادل للكرات بين لاعبي ليفربول وصلاح يترك الكرة لأرنولد الذي سدد بقوة وأخرجها مات تارجت لركنية
ق8: مطالبات بضربة جزااء
بداية المباراة