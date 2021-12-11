مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أستون فيلا.. طوفان أحمر

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

جيرارد أستون فيلا

تابع مباشرة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

ق29: ماتيب ينقذ فرصة أكيدة لأستون فيلا من أمام خط المرمى

ق26: مطالبات من جديد بضربة جزاء من لاعبي ليفربول

ق25: كرة كادت أن تغالط مارتينيز بعد عرضية من روبيرتسون ورأسية من دفاع أستون فيلا

ق24: بطاقة صفراء على أولى واتكينس

ق20: بطاقة صفراء على نكامبا

ق19: تسديدة قوية من تشامبرلين فوق العارضة

ق15: كرة عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون ينقذها مارتينيز بصعوبة

ق10: تبادل للكرات بين لاعبي ليفربول وصلاح يترك الكرة لأرنولد الذي سدد بقوة وأخرجها مات تارجت لركنية

ق8: مطالبات بضربة جزااء

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول تريزيجيه أستون فيلا
نرشح لكم
بمشاركة متأخرة لـ كوكا.. كونيا سبور يخطف وصافة الدوري التركي برباعية بمشاركة متأخرة لـ أحمد ياسر ريان.. ألتاي يسقط على ملعبه جيرارد عن صلاح: الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100% فاتح تريم: سنفعل بند شراء مصطفى محمد
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1) - (1) ليدز.. أرسنال (2) - (0) ساوثامبتون.. نهاية الشوط الأول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة كأس العرب - مصر (1)-(1) الأردن.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العرب 2021
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أستون فيلا.. طوفان أحمر ساعة | المحترفون
الهدف الـ100 لـ ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
صامويل إيتو رئيسا لـ الاتحاد الكاميروني لـ 4 أعوام ساعة | إفريقيا
الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي.. وعبد القادر اشتكى من الإصابة ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة