مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) أستون فيلا.. طوفان أحمر

تابع مباشرة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق29: ماتيب ينقذ فرصة أكيدة لأستون فيلا من أمام خط المرمى

ق26: مطالبات من جديد بضربة جزاء من لاعبي ليفربول

ق25: كرة كادت أن تغالط مارتينيز بعد عرضية من روبيرتسون ورأسية من دفاع أستون فيلا

ق24: بطاقة صفراء على أولى واتكينس

ق20: بطاقة صفراء على نكامبا

ق19: تسديدة قوية من تشامبرلين فوق العارضة

ق15: كرة عرضية من أرنولد ورأسية من روبيرتسون ينقذها مارتينيز بصعوبة

ق10: تبادل للكرات بين لاعبي ليفربول وصلاح يترك الكرة لأرنولد الذي سدد بقوة وأخرجها مات تارجت لركنية

ق8: مطالبات بضربة جزااء

بداية المباراة