مباشر كأس العرب - مصر (1)-(1) الأردن.. تبديل أول من كيروش

تابع مباشرة مباراة مصر والأردن اليوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021.

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ق. 57 محمد شريف يشارك بدلا من حسين فيصل.

ق. 52 طولية تمر من الونش وتصل إلى يزن النعيمات الذي راوغ وسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 46 انطلاقة من مصطفى فتحي إلى مروان حمدي الذي دخل الست ياردات وأرسل عرضية من بين قدمي حسين فيصل المواجه تماااما للمرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووووول التعاااادل. عرضية من زيزو قابلها مروان حمدي برأسية في المرمى.

ق. 40 استكمال الهجمة وعرضية من زيزو قابلها حسين فيصل برأسية تصدى لها يزيد أبو ليلى حارس الأردن.

ق. 40 انطلاقة من مروان حمدي وعرضية قابلها مصطفى فتحي بتصويبة تصدى لها الحارس.

ق. 38 أووووه تصويبة صااااروخية من علي علوان تصطدم بالعارضة والقائم للشناوي وتخرج.

ق. 36 إصابة وإنذار لـ أحمد فتوح.

ق. 33 تصويبة من زيزو فوق المرمى.

ق. 30 انطلاقة من محمود المرضي ويمر من عمر كمال ويدخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية ينقذها الدفاع.

ق. 28 تصويبة رااائعة من نور الروابدة يتصدى لها الشناوي إلى ركنية.

ق. 25 انطلاقة من أحمد فتوح ويسدد بيمناه ليتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 22 ركنية لمست صدر الونش وتصدى لها الشناوي من على الخط.

ق. 20 تصويبة قوية من علي علوان يتصدى لها الشناوي إلى ركنية بصعوبة.

ق. 13 عرضية قابلها مصطفى فتحي بلمسة بجانب القائم.

ق. 11 جول أول للأردن. كرة إلى يزن النعيمات داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة رائعة في مرمى الشناوي.

ق. 9 تصويبة من محمود مرضي تصدى لها الحارس على مرتين.

ق. 8 عرضية من عمر كمال تصدى لها الحارس بثبات.

ق. 4 طولية من أحمد سيد زيزو حاول مصطفى فتحي لمسها وتصدى لها الحارس.

بداية المباراة