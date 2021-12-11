الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي

السبت، 11 ديسمبر 2021 - 16:08

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية مسحة عمار حمدي.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

واشتكى اللاعب من نزلة برد وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه منح اللاعب راحة من مباراة اليوم على أن يتم تقييم حالته لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة وحيدة قد تدفع بـ عمار حمدي أساسيا ضد سموحة مؤتمر موسيماني - غضب عارم بسبب سؤاله عن عمار وميكيسوني إصابة عمار حمدي عمار حمدي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

ويخوض الأهلي مباراة ودية اليوم مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الاهلي ثاني ودياته قبل السفر إلى قطر أمام سموحة يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى تجهيز جميع اللاعبين قبل السوبر الإفريقي.

وتقرر أن تسافر بعثة الأهلي بعد ذلك بيومين إلى قطر من أجل خوض المباراة التي تقام في ملعب أحمد بن علي المونديالي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي في قطر آنذاك.

عمار حمدي الأهلي فيروس كورونا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: نحاول التوصل لحل مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم في ودية طلائع الجيش تشكيل الزمالك - سيسيه أساسي في مواجهة الترسانة الودية الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحل مشكلة تعارض مواعيد كأس إفريقيا مع مونديال الأندية
أخر الأخبار
الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هافيرتز وفيرنر يواجهان ليدز.. ولوكاكو بديل 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - مارتينيلي ولاكازيت يواجهان ساوثامبتون.. وغياب النني 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الإنجليزي - صلاح يقود ليفربول.. وتريزيجيه بديل مع أستون فيلا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأردن – النعيمات يقود الهجوم أمام مصر.. والهداف التاريخي على الدكة 24 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مصطفى فتحي: نضع أعيننا على حصد اللقب من اليوم الأول 31 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل منتخب مصر – مروان حمدي ومصطفى فتحي وزيزو يقودون الهجوم أمام الأردن 37 دقيقة | كأس العرب 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: نحاول التوصل لحل مشكلة مواعيد كأس العالم للأندية 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة