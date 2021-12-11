خبر في الجول - 40 ألفا يحضرون لقاء مصر والأردن بعد نفاد التذاكر

علم FilGoal.com أن تذاكر مباراة مصر والأردن اليوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021 نفدت بالكامل بعد إقبال كبير من جماهير الفريقين.

ومن المنتظر امتلاء ملعب الجنوب بسعته الكاملة، 40 ألف مقعد، وقد يشهد ثالث أكبر حضور جماهيري في البطولة بعد مباراة الافتتاح ولقاء قطر والإمارات يوم الجمعة الذي حسمته الأولى بنتيجة 5-صفر.

وهو الملعب الذي استضاف 5 مباريات في البطولة منها لقاء مصر والجزائر الذي انتهى بنتيجة 1-1.

والفائز بالمباراة سيلعب في نصف النهائي ضد تونس التي أقصت عمان من الدور ربع النهائي.

بينما ستواجه قطر الفائز من المغرب والجزائر.

وينطلق لقاء مصر والأردن الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة أون تايم سبورتس 1.

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