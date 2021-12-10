هالك يستحوذ على جوائز الأفضل في البرازيل.. وهيمنة مطلقة لـ مينيرو

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 22:51

كتب : إسلام أحمد

هالك

استحوذ لاعبو أتليتكو مينيرو على جوائز الكرة الفضية والتي تقدم بعد نهاية الموسم في الدوري البرازيلي.

هالك

النادي : فلومينينسي

أتليتيكو مينيرو

وانتهى الموسم في البرازيل بعدما حقق مينيرو لقب الدوري لأول مرة منذ 50 عاما.

وجاء هالك على رأس قائمة الفائزين بالجوائز بعدما حصد جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم وجائزة الكرة الذهبية كأفضل هداف.

أخبار متعلقة:
للمرة الثالثة في تاريخه.. جريميو يهبط إلى الدرجة الثانية في البرازيل الخطة نجحت.. كينو يقود أتليتكو مينيرو لحصد لقب الدوري البرازيلي لأول مرة منذ 50 عاما منافس الأهلي - تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يرفض عرضا خياليا من النصر السعودي لاعب برازيلي مهدد بالسجن بعد الشروع في قتل حكم

وأنهى هالك الموسم هدافا برصيد 18 هدفا في أول موسم له محليا بعدما قضى تجربة احترافية طويلة في آسيا وأوروبا ليفوز بالكرة الذهبية.

وسيطر أتليتكو مينيرو على 7 مراكز في التشكيل، فيما فاز كوكا المدير الفني بجائزة أفضل مدرب.

وفاز الأرجنتيني ماتياس زارتشو بجائزة أفضل لاعب قادم في الموسم (يخوض موسمه الأول في الدوري البرازيلي).

وجاء التشكيل المثالي للدوري البرازيلي:

حراسة المرمى: إيفرسون (مينيرو)

الدفاع: مارينيو (مينيرو) – ليو أورتيز (ريد بول براجانتينو) – جونيور ألونسو (مينيرو) – جيليريمي أرانا (مينيرو)

الوسط: إدينسلون (إنترناسيونال) – جاير (مينيرو) – رافائيل فيجيا (بالميراس)

الهجوم: أرتور (ريد بول براجانتينو) – ناتشو فيرنانديز (مينيرو) – هالك (مينيرو)

Image

وفاز أندرياس بيريرا لاعب فلامنجو بجائزة أفضل هدف في الموسم والذي جاء بتصويبة صاروخية من ركلة خرة مباشرة في شباك جوفينتود بالجولة 26.

وحصد مينيرو لقب الدوري بعد 50 عاما من الغياب عن منصات التتويج المحلية.

وشهد موسم 2021 هبوط جريميو للدرجة الثانية للمرة الثالثة في تاريخه.

هالك أتليتكو مينيرو الدوري البرازيلي
نرشح لكم
تقرير: الاتحاد الأرجنتيني يعرض على سكالوني تجديد تعاقده لكأس العالم 2030 أوروجواي تعلن استبعاد فالفيردي بسبب الإصابة.. واستدعاء مارتينيز بدلا منه ميسي يكشف قميص الرقصة الأخيرة مع الأرجنتين تقرير: برشلونة يتابع مدافع منتخب البرازيل الجديد وسط ترقب أوروبي كبير روميرو: يجب منح ميسي جائزة الكرة الذهبية حتى اعتزاله الرابع على التوالي.. ميسي يسجل وإنتر ميامي يواصل تعادلاته بنقطة أمام سان دييجو إيبرل: اتفقنا مع مدرب كولومبيا على استبعاد دياز.. ولا داعي للقلق بشأن جاهزيته بدون لويس دياز.. لورينزو يعلن قائمة منتخب كولومبيا للتوقف الدولي
أخر الأخبار
أوباما: بيزيرا لعب على عاطفة جمهور الزمالك.. ولم نكن بحاجة لدوافع يورشيتش 13 دقيقة | الدوري المصري
أجيري مدربا لـ فالنسيا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة لاعب في دوري الدرجة الثانية التركي ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: ألابا يقترب من أودينيزي الإيطالي ساعة | ميركاتو
سلة – مصدر من الاتحاد المصري: سيتم التحقيق مع طاقم حكام الأهلي والقناة بشأن واقعة عمرو زهران ساعة | كرة سلة
المدير الرياضي لـ فروزينوني: سعداء باستدعاء عمر فايد لمنتخب مصر.. ويحتاج لبعض الوقت للتأقلم في إيطاليا ساعة | منتخب مصر
علي إيهاب: رحيل نجم الشرقية إنبي إلى الأهلي ساهم في ظهور بشكل مميز ساعة | الدوري المصري
شباب أهلي دبي: نقدر جمهور الزمالك ولا يحق لنا الكشف عن تفاصيل صفقة بيزيرا 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - انضمام علي محمود لأول مرة.. والبلعوطي يعوض غياب الشناوي 2 منظمة مكافحة المنشطات: تم التلاعب بعينة رمضان صبحي.. وهذه عقوبته إذا اعترف منذ البداية 3 ذا صن: إيقاف محمد صلاح عن القيادة 6 أشهر وغرامة مالية بسبب السرعة الزائدة 4 رقم يحدث لأول مرة في التاريخ حققه صلاح في قمة طرابزون وجالاتاسراي