هالك يستحوذ على جوائز الأفضل في البرازيل.. وهيمنة مطلقة لـ مينيرو

استحوذ لاعبو أتليتكو مينيرو على جوائز الكرة الفضية والتي تقدم بعد نهاية الموسم في الدوري البرازيلي.

هالك النادي : فلومينينسي أتليتيكو مينيرو

وانتهى الموسم في البرازيل بعدما حقق مينيرو لقب الدوري لأول مرة منذ 50 عاما.

وجاء هالك على رأس قائمة الفائزين بالجوائز بعدما حصد جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم وجائزة الكرة الذهبية كأفضل هداف.

وأنهى هالك الموسم هدافا برصيد 18 هدفا في أول موسم له محليا بعدما قضى تجربة احترافية طويلة في آسيا وأوروبا ليفوز بالكرة الذهبية.

ESQUEEEECE! O cara que derrubou tudo no Brasileirão 2021 ganha a BOLA DE OURO da #BolaDePrataESPN. Hulk, você é um deboche! 🔥💥⚡💪 pic.twitter.com/KHnHqxOf6S — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) December 10, 2021

وسيطر أتليتكو مينيرو على 7 مراكز في التشكيل، فيما فاز كوكا المدير الفني بجائزة أفضل مدرب.

وفاز الأرجنتيني ماتياس زارتشو بجائزة أفضل لاعب قادم في الموسم (يخوض موسمه الأول في الدوري البرازيلي).

وجاء التشكيل المثالي للدوري البرازيلي:

حراسة المرمى: إيفرسون (مينيرو)

الدفاع: مارينيو (مينيرو) – ليو أورتيز (ريد بول براجانتينو) – جونيور ألونسو (مينيرو) – جيليريمي أرانا (مينيرو)

الوسط: إدينسلون (إنترناسيونال) – جاير (مينيرو) – رافائيل فيجيا (بالميراس)

الهجوم: أرتور (ريد بول براجانتينو) – ناتشو فيرنانديز (مينيرو) – هالك (مينيرو)

وفاز أندرياس بيريرا لاعب فلامنجو بجائزة أفضل هدف في الموسم والذي جاء بتصويبة صاروخية من ركلة خرة مباشرة في شباك جوفينتود بالجولة 26.

O prêmio de gol mais bonito do Brasileirão, no #BolaDePrataESPN, foi para o meia @andrinhopereira! Parabéns pelo golaço e pelo prêmio, Andreas! #CRF pic.twitter.com/8cE2f77rDv — Flamengo (@Flamengo) December 10, 2021

وحصد مينيرو لقب الدوري بعد 50 عاما من الغياب عن منصات التتويج المحلية.

وشهد موسم 2021 هبوط جريميو للدرجة الثانية للمرة الثالثة في تاريخه.