كأس العرب - الجزيري: استهدف لقب الهداف ورد فعلنا كان سريعا أمام عُمان
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:49
كتب : FilGoal
يستهدف سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس الفوز بلقب كأس العرب وحصد لقب الهداف.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وقاد رأسيتا سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني تونس لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)
وقال سيف الدين الجزيري عقب المباراة: "مباراة صعبة وركزنا من أول لآخر دقيقة من أجل الفوز".
وأكمل "ردة الفعل كانت سريعة بعد تعادل عُمان وسجلنا الفوز والقادم أفضل".
وعن تصدره ترتيب هدافي البطولة قال: "أكيد هدفنا الوصول للنهائي وحصد اللقب واستهدف حصد لقب الهداف".
ورفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 4 أهداف في البطولة عزز بها تصدره لترتيب الهدافين.
وعزز منتخب تونس تفوقه على عُمان بتحقيق الفوز الثالث تاريخيا في مواجهات الفريقين مقابل فوز لعُمان وتعادل وحيد خلال 5 مواجهات.
وسينتظر منتخب تونس الفريق الفائز من مصر والأردن والمقرر إقامتها غدا السبت، في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.