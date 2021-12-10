حمص لـ في الجول: اكتفينا بودية واحدة لأننا حققنا الكثير من الأهداف في المعسكر

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 17:22

كتب : ياسر الشريف

محمد حمص - محمد صلاح أبو جريشة

محمد حمص - محمد صلاح أبو جريشة

أوضح محمد حمص مدرب الإسماعيلي أن الفريق سيخوض مباراة ودية وحيدة استعدادا لعودة الدوري.

وقال حمص لـ FilGoal.com: "سنخوض لقاءً وحيدا وديا أمام الرائد السعودي يوم الأربعاء المقبل".

وتابع "خططنا لخوض عدة مباريات إلا أن خوان براون المدير الفني رأى أنه حقق الكثير من أهدافه مع الفريق خلال فترة المعسكر المغلق الحالي وبالتالي اكتفى بالودية أمام الرائد".

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وأوضح "براون يقدم تنوع من التدريبات جعل هناك شغف لدى اللاعبين وإقبال على أداء التدريبات ساهم في علاج الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية".

واتم "نتفاءل الفترة المقبلة بأنه سيكون هناك أداء مختلف في المباريات الرسمية يساهم في تعديل أوضاع الفريق".

ويستعد الإسماعيلي لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بمواجهة سموحة يوم 21 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الإسماعيلي يتواجد في المركز قبل الأخير للدوري برصيد نقطتين بعد 6 جولات.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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