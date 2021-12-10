انتهت كأس العرب - تونس (2) (1) عمان.. نسور قرطاج لنصف النهائي

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل هدف تونس الأول في عمان

تابع مباشرة مباراة تونس وعمان اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب.

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انتهت

ق 68: جوووول.. يوسف المساكني ورأسية تسجل الثاني.

ق 66: جووول صاروخي أرشد العلوي يسجل هدف التعادل بتصويبة صاروخية

ق 48: تسديدة عمانية ضعيفة من صلاح اليحيائي في يد الحارس معز حسن.

ق 47: عرضية من دراجر أرضية داخل منطقة الجزاء ترتطم بالمدافع ثم القائم الأيسر وتخرج لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى لكنه فضل التمرير للمساكني على التسديد ليضيع الهدف الثاني.

ق 40: تصويبة صاروخية من نعيم السيلتي تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 34: عرضية من دراجر إلى نعيم السيلتي الذي يسدد كرة من داخل المنطقة أعلى من العارضة.

ق 16: جوووووول أوووول.. عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من الجزيري في الشباك.

ق 10: استحواذ تونسي وضغط من أجل التقدم بهدف مبكر

بداية اللقاء

تونس عمان كأس العرب
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