انتهت كأس العرب - تونس (2) (1) عمان.. نسور قرطاج لنصف النهائي
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 16:41
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تونس وعمان اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب.
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انتهت
ق 68: جوووول.. يوسف المساكني ورأسية تسجل الثاني.
ق 66: جووول صاروخي أرشد العلوي يسجل هدف التعادل بتصويبة صاروخية
ق 48: تسديدة عمانية ضعيفة من صلاح اليحيائي في يد الحارس معز حسن.
ق 47: عرضية من دراجر أرضية داخل منطقة الجزاء ترتطم بالمدافع ثم القائم الأيسر وتخرج لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى لكنه فضل التمرير للمساكني على التسديد ليضيع الهدف الثاني.
ق 40: تصويبة صاروخية من نعيم السيلتي تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 34: عرضية من دراجر إلى نعيم السيلتي الذي يسدد كرة من داخل المنطقة أعلى من العارضة.
ق 16: جوووووول أوووول.. عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من الجزيري في الشباك.
ق 10: استحواذ تونسي وضغط من أجل التقدم بهدف مبكر
بداية اللقاء