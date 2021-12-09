مصطفى محمد احتياطي في موقعة الصدارة بين جالاتا سراي ولاتسيو

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يجلس مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة لاتسيو.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

ويحل جالاتا سراي ضيفا على لاتسيو في ملعب الأولمبيكو لملاقاته في سادس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر جالاتا سراي المجموعة برصيد 11 نقطة يليه لاتسيو بثماني نقاط.

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ويكفي جالاتا سراي التعادل لضمان تصدر المجموعة، أما هزيمته بفارق هدفين فيعني فقدانه لها.

إذ أن المواجهات المباشرة تصب قبل تلك المباراة في صالح جالاتا سراي بعدما فاز في تركيا بهدف دون رد.

وشارك مصطفى في 23 مباراة الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

مصطفى محمد جالاتا سراي لاتسيو الدوري الأوروبي
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