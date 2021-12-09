غياب رفع الأثقال والخماسي الحديث.. الكشف عن 28 رياضة في أولمبياد لوس أنجلوس

بعد غياب مصر عن منافسات رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020، والعودة من الإيقاف في انتظار المشاركة بـ أولمبياد باريس 2024، ربما تكون هي الظهور الأخير لتلك الرياضة التاريخية وتغيب عن لوس أنجلوس 2028.

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية عن 28 اتحاد رياضي، سيتواجدون في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مبدئيا، مع احتمالية تعديلهم في الفترة المقبلة.

القائمة المبدئية للاتحادات الرياضية، شهدت غياب رياضات رفع الأثقال، والخماسي الحديث، والملاكمة.

وحسب بيان اللجنة الأولمبية، فإن اللجنة الأولمبية ستناقش مصر الرياضات الثلاث سيتواجدون على قائمة برنامج مناقشة جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2023 لاحتمالية إعادة إدراجهم مجددا في دورة 2028.

كرة القدم كذلك سيتم مناقشة وضعها في الفترة المقبلة، مع احتمالية إضافة رياضات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وجاءت القائمة المبدئية لـ 28 اتحاد رياضي سيتواجدون في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 كالتالي:

-ألعاب القوى

-التجديف

-الريشة الطائرة

-كرة السلة

-الكانوي والكاياك

-الدراجات

-الفروسية

-المبارزة

-كرة القدم

-الجولف

-الجمباز

-كرة اليد

-الهوكي

-الجودو

-المصارعة

-السباحة

-الرجبي

-التايكوندو

-التنس

-تنس الطاولة

-الرماية

-القوس والسهم

-الثلاثي الحديث "ترياثلون"

-سباق الشراع

-الكرة الطائرة

-التزلج على اللوح

-ركوب الأمواج

-رياضة التسلق

رياضة الكاراتيه خرجت من اللعبات الأولمبية بداية من أولمبياد باريس المقبلة 2024، فيما ستتواجد رياضات رفع الأثقال، والخماسي الحديث، والملاكمة في باريس.

وتملك مصر تاريخا قويا في رياضة رفع الأثقال، ما يعني أنها ستكون ضمن أكثر المتضررين في حالة خروج تلك الرياضة من منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

مصر حققت تاريخيا 14 ميدالية متنوعة في رياضة رفع الأثقال، بين 5 ذهبيات، و3 فضيات، و6 ميداليات برونزية.

أما في الملاكمة فتوجت مصر بـ4 ميداليات بواقع فضية و3 برونزيات.

وفي الخماسي الحديث، توجت مصر بميدالية وحيدة وهي الفضية عن طريق أحمد الجندي في أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت مصر قد حققت 6 ميداليات متنوعة في أولمبياد طوكيو 2020، كأكثر عدد من الميداليات تحققه مصر في دورة واحدة تاريخيا.

وجاءت ميداليات مصر بواقع ذهبية، وفضية، و4 برونزيات، لتحتل مصر المركز الـ54 عالميا في الترتيب العام للدورة.