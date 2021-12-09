مؤتمر منذر الكبير: الكشف عن موقف المثلوثي ومعلول أمام عمان

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 18:54

كتب : محمد الجزار

المنذر الكبير - مدرب منتخب تونس

كشف منذر الكبير مدرب منتخب تونس عن موقف علي معلول، وحمزة المثلوثي ظهيرا الأهلي والزمالك من المشاركة مع نسور قرطاج أمام عمان.

تونس تواجه عمان مساء غد الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وقال منذر الكبير في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "المنتخب العماني الذي سنقابله غدا، منتخب متطور قدم مستويات جيدة في البطولة وسنعمل للظهور أمامه بشكل جيد واللعب بقوة من أجل الفوز".

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وأوضح "المنتخب عاد إليه لاعبه حمزة مثلوثي، الذي كان غائبا في الدور الأول، بجانب محمد علي بن رمضان".

منذر أتبع "علي معلول ليس جاهزا بعد للمشاركة في مباراة الغد رغم انضمامه لتدريبات الفريق، وذات الأمر ينطبق على اللاعب ياسين الشيخاوي".

مدرب تونس واصل "المنتخب التونسي يأخذ البطولة خطوة بخطوة، وهو قادر على اللعب فيها بأي وضع. التركيز العالي والروح القتالية ستكون هي الفيصل في مباراة الغد".

منذر الكبير استمر "نجحنا في تخطي الدور الأول من البطولة ونجحنا في التأهل إلى الدور الثاني متصدرين لمجموعتنا بعد أن خرج من الدور السابق بالعديد من الدروس على جميع المستويات، والتي لابد أن يستفيد منها في الأدوار المقبلة في البطولة، حيث أن المنتخب مطالب بالظهور الجيد وتقديم أفضل مستوى له في هذه المنافسة لتحقيق الهدف من المشاركة".

منذر أتم "البطولة ذات مستوى فني عالي ضمت العديد من المنتخبات القوية، وشهدت مشاركة منتخبات جاهزة فنيا وبدنيا، كما أن التنظيم الجيد هو ما يؤكد جاهزية قطر لكأس العالم في أحسن صورة".

ويلتقي الفائز بين تونس وعمان، مع الفائز بين مصر والأردن في نصف النهائي.

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