حكيم نجم حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 15:28

كتب : FilGoal

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

تعاقد المطرب حكيم على إحياء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الشهر المقبل وتقام خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

ويكون حكيم نجم حفل الافتتاح وممثل العرب الوحيد في أكبر احتفالية قارية مع عدد من نجوم الغناء بإفريقيا، ويأتي اختيار حكيم نظرا لشعبيته العالمية وقدراته الغنائية القوية التي تجعله في أولويات منظمي الإحتفالات الدولية ليقدمها.

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