مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) برشلونة.. بنفيكا (1)-(0) دينامو كييف.. جوووول أوووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ ضد برشلونة (0/0)

ق. 20 عرضية أرضية قابلها ديمبلي بتصويبة فوق المرمى.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

بنفيكا ضد دينامو كييف (0/0)

ق. 15 جوووول أول لـ بنفيكا. عرضية أرضية من جواو ماريو، قابلها ياريمتشوك بلمسة في المرمى.

ق. 10 الكرة تصل إلى ياريمتشوك على حدود منطقة الجزاء والذي سدد وتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 8 فيتالي بويالسكي ينفرد تمااااما ويمرر الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل الست ياردات والذي يهدر أمام المرمى الخالي

ق. 1 ياريمتشوك ينفرد ويسدد يتصدى لها الحارس ورافا يتابعها فوق المرمى الخالي

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا