مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) برشلونة.. بنفيكا (0)-(0) دينامو كييف.. فرصة أمام المرمى الخالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ ضد برشلونة (0/0)

بداية المباراة

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بنفيكا ضد دينامو كييف (0/0)

ق. 10 الكرة تصل إلى ياريمتشوك على حدود منطقة الجزاء والذي سدد وتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 8 فيتالي بويالسكي ينفرد تمااااما ويمرر الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل الست ياردات والذي يهدر أمام المرمى الخالي

ق. 1 ياريمتشوك ينفرد ويسدد يتصدى لها الحارس ورافا يتابعها فوق المرمى الخالي

بداية المباراة

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