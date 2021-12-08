مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) برشلونة.. بنفيكا (0)-(0) دينامو كييف.. فرصة أمام المرمى الخالي
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 21:57
كتب : FilGoal
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بايرن ميونيخ ضد برشلونة (0/0)
بداية المباراة
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بنفيكا ضد دينامو كييف (0/0)
ق. 10 الكرة تصل إلى ياريمتشوك على حدود منطقة الجزاء والذي سدد وتصدى لها الحارس إلى ركنية.
ق. 8 فيتالي بويالسكي ينفرد تمااااما ويمرر الكرة إلى فيكتور تسيانكوف داخل الست ياردات والذي يهدر أمام المرمى الخالي
ق. 1 ياريمتشوك ينفرد ويسدد يتصدى لها الحارس ورافا يتابعها فوق المرمى الخالي
بداية المباراة
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