تشكيل دوري الأبطال - ديمبيلي أساسي مع برشلونة أمام بايرن
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.
ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
ويتفوق برشلونة على بنفيكا صاحب المركز الثالث بنقطتين قبل مواجهة الفريق البرتغالي مع دينامو كييف.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمونت لينجليه - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي بونج - جافي
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي - سيرجينو ديست