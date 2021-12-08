تشكيل دوري الأبطال - ديمبيلي أساسي مع برشلونة أمام بايرن

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويتفوق برشلونة على بنفيكا صاحب المركز الثالث بنقطتين قبل مواجهة الفريق البرتغالي مع دينامو كييف.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمونت لينجليه - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي بونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي - سيرجينو ديست

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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