مباشر دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) مالمو.. زينيت (0)-(1) تشيلسي
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 19:41
كتب : FilGoal
يستضيف يوفنتوس فريق مالمو بينما يحل تشيلسي ضيفا على زينيت في ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على يوفنتوس.
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يوفنتوس (1)-(0) مالمو
ق18 جووووول مويس كين
انطلاق المباراة
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زينيت (0)-(1) تشيلسي
ق2 جوووووووول تيمو فيرنر يفتتح التسجيل لتشيلسي
انطلاق المباراة
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