مباشر دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) مالمو.. زينيت (0)-(1) تشيلسي

يستضيف يوفنتوس فريق مالمو بينما يحل تشيلسي ضيفا على زينيت في ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على يوفنتوس.

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يوفنتوس (1)-(0) مالمو

ق18 جووووول مويس كين

انطلاق المباراة

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زينيت (0)-(1) تشيلسي

ق2 جوووووووول تيمو فيرنر يفتتح التسجيل لتشيلسي

انطلاق المباراة

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