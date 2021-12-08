استراحة دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) مالمو.. زينيت (2)-(1) تشيلسي

يستضيف يوفنتوس فريق مالمو بينما يحل تشيلسي ضيفا على زينيت في ختام مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على يوفنتوس.

الترتيب الآن:

1- يوفنتوس 15 نقطة

2- تشيلسي 13 نقطة

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يوفنتوس (1)-(0) مالمو

نهاية الشوط الأول

ق18 جووووول مويس كين

انطلاق المباراة

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زينيت (2)-(1) تشيلسي

نهاية الشوط الأول

ق42 جووووول أزمون يضيف الثاني

ق38 جووووول كلاودينيو يسجل التعادل

ق2 جوووووووول تيمو فيرنر يفتتح التسجيل لتشيلسي

انطلاق المباراة

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