تشكيل دوري الأبطال - عودة لوكاكو لـ تشيلسي.. وميندي وهافرتز على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة زينيت في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى تشيلسي للحفاظ على صدارة المجموعة مع وجوده في المركز الأول برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي سيواجه مالمو السويدي.

وفضل توخيل الإبقاء على الحارس السنغالي إدوارد ميندي والظهير الأيسر ماركوس ألونسو وتياجو سيلفا وحكيم زياش وكريستيان بوليسيتش وكاي هافرتز.

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ويبدأ لوكاكو أساسيا مع تشيلسي للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر الماضي أمام مالمو السويدي في المباراة التي غادرها المهاجم البلجيكي مصابا بعد 23 دقيقة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: هودسون أودوي - مالانج سار - سيزار أزبلكويتا - كريستينسن - ريس جيمس

خط الوسط: روس باركلي -ساؤول نيجيز

خط الهجوم: تيمو فيرنر - روميلو لوكاكو - ميسون ماونت

تشيلسي زينيت الروسي دوري أبطال أوروبا
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