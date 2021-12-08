"توقفوا عن مكالمة مارك".. أياكس يجدد تعاقد أوفرماس حتى 2026

"توقفوا عن مكالمة مارك".. هكذا أعلن أياكس الهولندي تمديد تعاقد مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي حتى 2026.

ويعد أوفرماس أحد نجوم أياكس كلاعب بين 1992 و1997 حقق خلالها 7 ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا 1996 قبل أن يلعب لصفوف أرسنال وبرشلونة.

وتولى أوفرمارس مهمة المدير الرياضي لأياكس منذ 2012، وارتبط اسمه بأكثر من نادٍ آخرها نيوكاسل الإنجليزي.

وقال أوفرماس عبر موقع النادي الرسمي: "ما زلت أشعر بالحماس الشديد لعملي وأشعر بالرضا كثيرا عنه".

وأضاف "التعاون مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة جيد جدا، وكذلك مع الأشخاص في مجمع أياكس الرياضي الذين أعمل معهم في مجالات الكشافة والشباب والانتقالات".

وأتم "لدي شعور أن عملي في أياكس لم ينته بعد لذا أود الاستمرار هنا".

Stop calling Marc 📞😉 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 8, 2021

وكان عقد أوفرماس سينتهي في نوفمبر 2024 قبل تجديده.

ومنذ أن تولى أوفرمارس مهمته في أياكس فاز الفريق بـ 9 ألقاب محلية وتأهل لنهائي الدوري الأوروبي 2017.