مباشر دوري الأبطال - ميلان (1) (1) ليفربول.. وأتليتكو (1) (0) بورتو.. جووووول جريزمان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ميلان وليفربول وبورتو وأتليتكو مدريد في إطار المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وضمن ليفربول التأهل بعدما حقق الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة بينما يتنافس بورتو وميلان وأتليتكو مدريد على الترتيب على بطاقة التأهل الثانية.

وسيصعد ثاني الترتيب إلى دور الـ 16 فيما ينتقل صاحب المركز الثالث للدوري الأوروبي.

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الترتيب قبل بداية المباراتين:

1- ليفربول – 15نقطة

2- بورتو – 5 نقاط

3- ميلان – 4 نقاط

4- أتليتكو مدريد – 4 نقاط

فارق الأهداف في صالح ميلان على حساب أتليتكو مدريد بعدما فاز كل فريق على الآخر.

ميلان × ليفربول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووووول التعادل صلاح يسجل هدف ليفربول من متابعة لتسديدة ارتدت من يد حارس ميلان.

ق 28: جوووول أوول فيكايو توموري يسجل هدف ميلان بعد ركنية ترتد من يد أليسون يتابعها في الشباك.

ق 7: ركلة ثابتة وعرضية من تونالي ورأسية من توموري تأتي سهلة في يد أليسون.

ق 3: تمريرة من صلاح وتسديدة من نيكو ويليامز لكن سهلة في يد حارس ميلان.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

بورتو × أتليتكو مدريد

ق 56: جووووول جريزمان يسجل هدف تقدم أتليتكو مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة من لويس دياز يتصدى لها يان أوبلاك بسهولة في منتصف المرمى.

ق 13: خروج لويس سواريز مصابا ونزول ماتيوس كونيا

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

دوري أبطال أوروبا ميلان أتليتكو مدريد بورتو ليفربول محمد صلاح
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