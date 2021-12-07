مباشر دوري الأبطال - ميلان (1) (1) ليفربول.. وأتليتكو (0) (0) بورتو.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ميلان وليفربول وبورتو وأتليتكو مدريد في إطار المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وضمن ليفربول التأهل بعدما حقق الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة بينما يتنافس بورتو وميلان وأتليتكو مدريد على الترتيب على بطاقة التأهل الثانية.

وسيصعد ثاني الترتيب إلى دور الـ 16 فيما ينتقل صاحب المركز الثالث للدوري الأوروبي.

الترتيب قبل بداية المباراتين:

1- ليفربول – 15نقطة

2- بورتو – 5 نقاط

3- ميلان – 4 نقاط

4- أتليتكو مدريد – 4 نقاط

فارق الأهداف في صالح ميلان على حساب أتليتكو مدريد بعدما فاز كل فريق على الآخر.

ميلان × ليفربول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووووول التعادل صلاح يسجل هدف ليفربول من متابعة لتسديدة ارتدت من يد حارس ميلان.

ق 28: جوووول أوول فيكايو توموري يسجل هدف ميلان بعد ركنية ترتد من يد أليسون يتابعها في الشباك.

ق 7: ركلة ثابتة وعرضية من تونالي ورأسية من توموري تأتي سهلة في يد أليسون.

ق 3: تمريرة من صلاح وتسديدة من نيكو ويليامز لكن سهلة في يد حارس ميلان.

بداية اللقاء

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بورتو × أتليتكو مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة من لويس دياز يتصدى لها يان أوبلاك بسهولة في منتصف المرمى.

ق 13: خروج لويس سواريز مصابا ونزول ماتيوس كونيا

بداية اللقاء

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