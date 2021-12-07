مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (1) - (0) إنتر ميلان.. بداية الشوط الثاني

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

توني كروس ريال مدريد إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق توني كروس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار هاندانوفيتش

بداية المباراة

ريال مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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