استراحة دوري الأبطال - ريال مدريد (1) - (0) إنتر ميلان.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
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نهاية الشوط الأول
ق17: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق توني كروس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار هاندانوفيتش
بداية المباراة
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