مباشر كأس العرب - مصر (1)-(1) الجزائر.. 5 دقائق وقت بدل من الضائع

يلعب منتخب مصر ضد الجزائر في ختام دور المجموعات في بطولة كأس العرب من أجل الصدارة.

يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط وسجل كلاهما ستة أهداف ولم يستقبلا أي هدف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق80 بطاقة صفراء لعمرو السولية والتعادل يعود في كل شيء

ق73 تسديدة قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء ولكن بجوار القائم الأيمن لرايس مبولحي

ق71 بطاقة صفراء لزكريا داروي

ق60 جووووووووول عمرو السولية يسجل من ركلة جزاء

ق59 توجاي بطاقة صفراء والتعادل (2-2) في البطاقات الصفراء

ق58 ركلة جزاء لمصر بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق56 ضغط مصري متواصل

ق50 ياسين براهيمي يسدد ركلة حرة في الشباك الخارجية

ق47 البلايلي يمر بمهارة فردية ولكن يسدد بجوار القائم

ق46 نزول مهند لاشين مع بداية الشوط بدلا من مروان حمدي

انطلاق الشوط الثاني

ق50 صافرة حكم اللقاء بنهاية الشوط الأول

ق45 ضغط متواصل من مصر بحثا عن التعادل

ق41 بطاقة صفراء ليوسف البلايلي

ق39 بطاقة صفراء ثانية لمنتخب مصر، تلقاها حمدي فتحي

ق30 نزول أحمد ياسين بدلا من حجازي المصاب

ق28 إصابة أحمد حجازي

ق24 صاروخية من عمرو السولية تمر أعلى العارضة

ق19 هدف أول للجزائر عن طريق توجاي

ق18 بطاقة صفراء لأكرم توفيق يغيب عن مباراة ربع النهائي

ق13 خطورة أولى من مصر بهجمة من حسين فيصل وأكرم توفيق

ق9 مصطفى فتحي يشارك بدلا من أيمن أشرف المصاب

ق5 إصابة أيمن أشرف

ق3 مطالبات من يوسف بلايلي بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

انطلاق المباراة