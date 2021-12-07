مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الجزائر.. خطورة أولى للفراعنة

يلعب منتخب مصر ضد الجزائر في ختام دور المجموعات في بطولة كأس العرب من أجل الصدارة.

يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط وسجل كلاهما ستة أهداف ولم يستقبلا أي هدف.

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ق13 خطورة أولى من مصر بهجمة من حسين فيصل وأكرم توفيق

ق9 مصطفى فتحي يشارك بدلا من أيمن أشرف المصاب

ق5 إصابة أيمن أشرف

ق3 مطالبات من يوسف بلايلي بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

انطلاق المباراة