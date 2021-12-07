مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الجزائر.. خطورة أولى للفراعنة
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 20:36
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر ضد الجزائر في ختام دور المجموعات في بطولة كأس العرب من أجل الصدارة.
يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط وسجل كلاهما ستة أهداف ولم يستقبلا أي هدف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق13 خطورة أولى من مصر بهجمة من حسين فيصل وأكرم توفيق
ق9 مصطفى فتحي يشارك بدلا من أيمن أشرف المصاب
ق5 إصابة أيمن أشرف
ق3 مطالبات من يوسف بلايلي بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب
انطلاق المباراة