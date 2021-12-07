استراحة كأس العرب - مصر (0)-(1) الجزائر.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 20:36

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب - إصابة أيمن أشرف

يلعب منتخب مصر ضد الجزائر في ختام دور المجموعات في بطولة كأس العرب من أجل الصدارة.

يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط وسجل كلاهما ستة أهداف ولم يستقبلا أي هدف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق50 صافرة حكم اللقاء بنهاية الشوط الأول

ق45 ضغط متواصل من مصر بحثا عن التعادل

ق41 بطاقة صفراء ليوسف البلايلي

ق39 بطاقة صفراء ثانية لمنتخب مصر، تلقاها حمدي فتحي

ق30 نزول أحمد ياسين بدلا من حجازي المصاب

ق28 إصابة أحمد حجازي

ق24 صاروخية من عمرو السولية تمر أعلى العارضة

ق19 هدف أول للجزائر عن طريق توجاي

ق18 بطاقة صفراء لأكرم توفيق يغيب عن مباراة ربع النهائي

ق13 خطورة أولى من مصر بهجمة من حسين فيصل وأكرم توفيق

ق9 مصطفى فتحي يشارك بدلا من أيمن أشرف المصاب

ق5 إصابة أيمن أشرف

ق3 مطالبات من يوسف بلايلي بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

انطلاق المباراة

منتخب مصر كأس العرب الجزائر
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