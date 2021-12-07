الرجاء لـ في الجول: طلبنا تأجيل السوبر الإفريقي لسببين

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، طلب النادي تأجيل السوبر الإفريقي ضد الأهلي بشكل رسمي.

وقال الإبراهيمي لـ FilGoal.com: "طالبنا تأجيل مباراة السوبر الافريقي رسميا لموعد آخر".

وأوضح "وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي من وإلى المغرب".

وشدد "كذلك تواجد لاعبينا في كأس العرب وفي حالة وصول المنتخب المغربي للنهائي سيكون الوقت ضيق للاستعداد للمباراة".

وبعد ذلك، أصدر الرجاء بيانا رسميا يوضح فيه الأمر.

✅بلاغ بخصوص طلب تأجيل مباراة كأس إفريقيا الممتازة pic.twitter.com/duHZKC9Svd — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) December 7, 2021

ويلعب الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء حامل لقب الكونفدرالية يوم 22 ديسمبر في الدوحة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.