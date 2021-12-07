الرجاء لـ في الجول: طلبنا تأجيل السوبر الإفريقي لسببين

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 17:39

كتب : محمد عبد العظيم

طاهر محمد طاهر - الأهلي - نهضة بركان

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، طلب النادي تأجيل السوبر الإفريقي ضد الأهلي بشكل رسمي.

وقال الإبراهيمي لـ FilGoal.com: "طالبنا تأجيل مباراة السوبر الافريقي رسميا لموعد آخر".

وأوضح "وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي من وإلى المغرب".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء قد يٌنقل لأحد ملاعب كأس العالم مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: الرجاء وافق على موعد السوبر.. وطلب من كاف خليفة كيروش يتولى قيادة الرجاء المغربي

وشدد "كذلك تواجد لاعبينا في كأس العرب وفي حالة وصول المنتخب المغربي للنهائي سيكون الوقت ضيق للاستعداد للمباراة".

وبعد ذلك، أصدر الرجاء بيانا رسميا يوضح فيه الأمر.

ويلعب الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء حامل لقب الكونفدرالية يوم 22 ديسمبر في الدوحة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

الأهلي السوبر الإفريقي الرجاء البيضاوي في إفريقيا
نرشح لكم
مران الزمالك – زيزو يشارك.. وفقرات ترفيهية استعدادا للوداد مجموعة المصري - القطن وأوتوهو يتقاسمان نقاط المباراة في الكونفدرالية منافس الأهلي - مدافع صنداونز: لا نضع الانتقام في أذهاننا.. وثقتهم مرتفعة بعد كأس العالم للأندية مصدر من كاف لـ في الجول: هناك بعض الاعتراضات على فكرة سوبرليج.. وإلغاء البطولة مستبعد نهائيا التعادل يحسم مواجهة أساطير إفريقيا والسنغال في افتتاح الملعب الجديد تقرير: وائل جمعة يشارك مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب لقاء السنغال ومصر سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية اختبار طبي لـ طارق حامد وحازم إمام لتحديد موقفهما من مواجهة الوداد
أخر الأخبار
هل يهدد بالرحيل؟.. كونتي: سأتحدث مع إدارة توتنام.. لن أقبل استمرار الهزائم أنا آسف 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيلانجا بعد هدفه ضد أتليتكو: أنا هادئ جدا.. لقد حلمت بلحظة كهذه 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف تطورات تجديد بنشرقي وأبو جبل وطارق حامد 9 ساعة | الدوري المصري
الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022