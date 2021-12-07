انتهت كأس العرب – المغرب (1)-(0) السعودية.. الأردن (5)-(1) فلسطين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق المباريات

1-المغرب 6 نقاط

2-الأردن 3 نقاط

3-السعودية نقطة واحدة

4-فلسطين نقطة واحدة

المغرب X السعودية

ق79: بطاقة حمراء على علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: الهدف الأول للمغرب عن طريق كريم البركاوي

ق47: ضرررربة جزاء للمغرب

ق10: تسديدة قوية من سفيان رحيمي تصطدم بالقائم

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الأردن (5)-(1) فلسطين

ق91: جووووووووول الخامس للأردن عن طريق يزن النعيمات

ق85: جوووووووووووول رابع للأردن عن طريق يزن النعيمات

ق82: جوووووووووووووول ثالث للأردن بعد تسديدة من محمود المرضي غير ياسر حمد اتجاهها نحو المرمى

ق70: هدف ملغي لمنتخب فلسطين عن طريق تامر صيام

ق59: فرصة خطيرة تضيع من منتخب فلسطين بعد رأسية قوية من خالد سالم اصطدمت بالقائم وارتدت لـ خالد الذي سدد في جسد حارس الأردن

ق56: فرصة مؤكدة تضيع من فلسطين بعد مراوغة خالد سالم لحارس مرمى الأردن وتسديدة في الشباك من الخارج

دخول هادي الحوراني في مكان أحمد ثائر لـ الأردن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: جووووووووول تقليص الفارق لـ فلسطين عن طريق تامر صيام

ق24: جوووووووووووول الثاني لمنتخب الأردن عن طريق حمزة الدردور

ق9: جووووووووووووول بهاء عبد الرحمن يسجل من ركلة جزاء للأردن

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