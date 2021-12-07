مواعيد مباريات اليوم 7 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى الجزائر
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 10:00
كتب : FilGoal
تلعب مصر اليوم الثلاثاء ضد الجزائر في كأس العرب (9 مساء - beIN Sports 1).
وفي دوري أبطال أوروبا يستضيف ريال مدريد فريق إنتر ميلان (10 مساء - beIN Sports Premium 2).
ويواجه ميلان فريق ليفربول (10 مساء - beIN Sports Premium 1).
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