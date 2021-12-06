مباشر في إنجلترا – إيفرتون (0) - (0) أرسنال.. هدف ملغي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - ليفربول × أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وأرسنال التي تقام في ملعب جوديسون بارك في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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ق45 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق44 جووووووول إيفرتون يسجل بعرضية من تاونسند من ركلة حرة سجلها ريتشارليسون في الشباك بالرأس

ق 30 تبديل أول في صفوف إيفرتون بنزول ميسون هولجيت بدلا من ييري مينا المصاب

ق 28 بن جودفري يدهس وجه تاكيهيرو تومياسو وينجو من الطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 19 تسديدة من توماس بارتي تمر فوق العارضة

بداية المباراة

أرسنال إيفرتون
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