مباشر في إنجلترا – إيفرتون (0) - (0) أرسنال.. تبديل اضطراري أول
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وأرسنال التي تقام في ملعب جوديسون بارك في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
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ق 30 تبديل أول في صفوف إيفرتون بنزول ميسون هولجيت بدلا من ييري مينا المصاب
ق 28 بن جودفري يدهس وجه تاكيهيرو تومياسو وينجو من الطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 19 تسديدة من توماس بارتي تمر فوق العارضة
بداية المباراة
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