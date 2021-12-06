مباشر في إنجلترا – إيفرتون (0) - (1) أرسنال.. هدف ملغي مرة أخرى

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - ليفربول × أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إيفرتون وأرسنال التي تقام في ملعب جوديسون بارك في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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ق 59 الهدف يتم مراجعته بواسطة تقنية الفيديو

ق 58 جووووووووول التعادل لإيفرتون.. ريتشارليسون يتلقى البينية في ظهر الدفاع ويسجل هدف التعادل

بداية الشوط الثانيري

ق45+2 جوووووووول أرسنال يسجل الأول.. عرضية من كيران تيرني يقابلها مارتن أوديجارد في الشباك

ق45 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق44 جووووووول إيفرتون يسجل بعرضية من تاونسند من ركلة حرة سجلها ريتشارليسون في الشباك بالرأس

ق 30 تبديل أول في صفوف إيفرتون بنزول ميسون هولجيت بدلا من ييري مينا المصاب

ق 28 بن جودفري يدهس وجه تاكيهيرو تومياسو وينجو من الطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 19 تسديدة من توماس بارتي تمر فوق العارضة

بداية المباراة

أرسنال إيفرتون
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