مباشر كأس العرب - قطر (0) - (0) العراق.. عمان (0) - (0) البحرين

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي قطر ضد العراق وعمان أمام البحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.

ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المباريات

1- قطر 6 نقاط

2-العراق نقطتان

3- عمان نقطة واحدة

4- البحرين نقطة واحدة

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مباراة قطر أمام العراق

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بداية المباراة.

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مباراة عمان أمام البحرين

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ق15: يا رباااه العارضة تحرم عمان من هدف أول محقق إثر تسديدة قوية من صلاح اليحيائي.

بداية المباراة.