مباشر كأس العرب - قطر (0) - (0) العراق.. عمان (0) - (0) البحرين

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

عمان - قطر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي قطر ضد العراق وعمان أمام البحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.

ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المباريات

1- قطر 6 نقاط

أخبار متعلقة
كأس العرب – لاعب فلسطين لـ في الجول: مواجهة الأردن نهائي مبكر.. ورسالة للجماهير تشكيل كأس العرب - اليحيائي والهاجري في هجوم عمان.. والرميحي يحمل حربة البحرين تأخير مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز بسبب السوبر الإفريقي كأس العرب - قائد تونس: هذا وجه الاختلاف بين مباراتي سوريا والإمارات

2-العراق نقطتان

3- عمان نقطة واحدة

4- البحرين نقطة واحدة

------------------------

مباراة قطر أمام العراق

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

بداية المباراة.

---------------------------

مباراة عمان أمام البحرين

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق15: يا رباااه العارضة تحرم عمان من هدف أول محقق إثر تسديدة قوية من صلاح اليحيائي.

بداية المباراة.

قطر الإمارات العراق البحرين كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب – لاعب فلسطين لـ في الجول: مواجهة الأردن نهائي مبكر.. ورسالة للجماهير تشكيل كأس العرب - اليحيائي والهاجري في هجوم عمان.. والرميحي يحمل حربة البحرين كأس العرب - قائد تونس: هذا وجه الاختلاف بين مباراتي سوريا والإمارات تشكيل كأس العرب - مداورة في صفوف قطر.. عباس يقود هجوم العراق
أخر الأخبار
بمشاركة حافظ وتواجد كوكا على مقاعد البدلاء.. تعادل سلبي بين كونياسبور ومالاتياسبور 32 ثاتيه | المحترفون
مدافع ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - لاكازيت وتشاكا أساسيان ضد إيفرتون.. والنني احتياطي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فتح الله: الفرق الإفريقية تلعب أفضل في مصر.. وهدفنا الفوز بـ الكونفدرالية 31 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: كأس العالم 2022 ستكون الأفضل في التاريخ 32 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس العرب - قطر (0) - (0) العراق.. عمان (0) - (0) البحرين 40 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – لاعب فلسطين لـ في الجول: مواجهة الأردن نهائي مبكر.. ورسالة للجماهير 42 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - اليحيائي والهاجري في هجوم عمان.. والرميحي يحمل حربة البحرين 42 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية