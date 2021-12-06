مباشر كأس العرب - قطر (0) - (0) العراق.. عمان (0) - (0) البحرين
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي قطر ضد العراق وعمان أمام البحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.
ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المباريات
1- قطر 6 نقاط
2-العراق نقطتان
3- عمان نقطة واحدة
4- البحرين نقطة واحدة
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مباراة قطر أمام العراق
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بداية المباراة.
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مباراة عمان أمام البحرين
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ق15: يا رباااه العارضة تحرم عمان من هدف أول محقق إثر تسديدة قوية من صلاح اليحيائي.
بداية المباراة.