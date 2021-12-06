وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر اليوم الإثنين مرانه الرئيسي استعدادا للقاء الجزائر غدا الثلاثاء في ثالث جولات كأس العرب بدون تواجد محمد مجدي "أفشة" فما هو السبب؟

أجاب وائل جمعة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com قائلا: "أفشة يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية لذلك قررنا إراحته".

وواصل "سيخضع أفشة لبرنامج تأهيلي لتجهيزه من أجل مواجهة ربع النهائي في البطولة".

وشارك أفشة كأساسي في المباراة الأولى ضد لبنان وخاض المواجهة الثانية أمام السودان في الشوط الثاني.

وضمن منتخب مصر تأهله لربع نهائي كأس العرب بغض النظر عن نتيجة مواجهته مع الجزائر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الجزائر لضمان تصدر المجموعة، أو أن يتعادل الفريقين مع حصول المنافس على عدد إنذارات أو طرد أكثر من الفراعنة.

ويتساوى كلا المنتخبين في عدد النقاط بواقع ستة بالإضافة للأهداف المسجلة والمستقبلة.